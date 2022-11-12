Подрыв вызовет гидродинамическую аварию, в результате которой может сформироваться катастрофический паводок разрушительной силы.

Подрыв дамбы Каховской, который россияне рассматривают среди возможных провокаций во время деоккупации Херсонской области, не только оставит без воды три региона, но и создаст угрозу для всего Черноморского бассейна.

Как объяснил НВ директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк, среди последствий подрыва дамбы почти наверняка будет авария на ЗАЭС, которая фактически питается водой Каховского водохранилища, и подтопление около 80 населенных пунктов Херсонской области ниже плотины.

Подрыв вызовет гидродинамическую аварию, в результате которой может сформироваться катастрофический паводок разрушительной силы.

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"Да, это будет волна. Но перепад высот между нижним и верхним слоем водохранилища не столь велик - всего где-то 15-16 метров. То есть это не будет какое-то катастрофическое цунами, реально может сформироваться волна в 2-3 метра. Но даже она может привести к очень разрушительным последствиям из-за своей высокой мощности и скорости потока. Она будет смывать на своем пути остатки зданий и деревьев, и если люди не будут предупреждены - они просто не успеют физически среагировать", - отметил ученый.

У людей будет 10-15 минут на спасение. В таком случае жителям пострадавших районов необходимо добраться до повышений или холмов.

В случае подрыва дамбы без воды останутся Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Более того, это также "приведет к росту процессов опустынивания, и без воды мы будем терять урожаи".

В таком случае утраченный ресурс из Днепра придется снова откуда-то накопить: "На самом деле, в Украине есть только два водохранилища многолетнего регулирования - Каховское и Кременчугское. Остальные сезонные, то есть ресурсов там недостаточно и они могут наполнять только в определенные времена года. Для Киева это тоже будет иметь риски, потому что город имеет три источника водоснабжения - Киевское водохранилище, Десна и подземный водный горизонт. Если маловодие мы теряем хотя бы одно из них - это риски для киевлян".

Действия россиян угрожают изменению климата всего Черноморского бассейна.

"Если произойдет такая катастрофа, то она будет иметь влияние на все без исключения страны Черноморского бассейна - на Турцию, Грузию, Болгарию, Румынию и даже на Молдову. Каховское водохранилище построено в 50-60-х годах и с тех пор стало неотъемлемой составляющей целой экосистемы. Поэтому разрушение дамбы и движение воды повлияет буквально на все: на флору и фауну в водоемах Черного моря, на гидрологический режим, на режим движения воздушных масс и на микроклимат... Если юг оставить без орошения, будут серьезные микроклиматические изменения на территории всех соседних стран", - сказал Яцюк.

Подрыв дамбы Каховской - что известно

О том, что россияне рассматривают среди возможных провокаций во время отступления с юга подрыв дамбы Каховской, 20 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

В то же время эксперты считают, что подрывом дамбы оккупанты перекрывают навсегда вопрос доступа воды в Крым. Более того, в результате взрывов пострадает и линия обороны России, возведенная как раз в том участке.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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