Сергей Грабский склоняется к мнению, что сообщение о подрыве ГЭС – это "страшилка" и психологическая атака.

В случае подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции пострадает в первую очередь Крым, а также позиции врага.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли россияне пойти на разрушение Каховской ГЭС для того, чтобы удержать Херсон?

"С точки зрения здравого смысла, они не должны этого делать. Ведь в первую очередь от взрыва на Каховской ГЭС пострадает Крым, который останется без воды. И пострадают те подразделения и линии обороны, которые противник строит именно на левом берегу (р. Днепр - УНИАН). Но, понимая с кем мы имеем дело, окончательно нельзя исключать такой версии", - сказал он.

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Грабский склоняется больше к мысли, что заявления о подрыве ГЭС - это "страшилка", информационно-психологическая атака.

"Более того, правый берег Днепра является выше и фактически не пострадает от этого подрыва", - добавил он.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания наблюдательной миссии на Каховскую ГЭС и обеспечения разминирования плотины.

Сообщалось, что в случае подрыва в зоне быстрого затопления окажется Херсон и еще более 80 населенных пунктов.

По данным украинской разведки, захватчики заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. Они заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции.

Ранее полковник Петр Черник также заявил, что если россияне взорвут Каховскую дамбу, то таким образом "отрежут себе ногу", поскольку потенциальная водяная ударная волна в первую очередь подтопит территорию, где находятся войска РФ.

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