Украина готова к любому развитию событий.

Подрыв Каховской дамбы закрывает для россиян вопрос поставки воды в оккупированный Крым раз и навсегда.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

При таких условиях восстановить водоснабжение в Крым в ближайшие 5-7 лет будет невозможно.

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"Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос снабжения Крыма закрыт раз и навсегда. Его восстановить невозможно будет в ближайшие 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что делает враг. Речь сейчас не об электричестве, а о более сложных вещах, потому что это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина не получает электричества от этой ГЭС уже некоторый промежуток времени.

"Они (россияне - УНИАН) там имеют своих "представителей", так же как и на Запорожской АЭС. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них не стоял и никогда не будет стоять", - подытожил Секретарь СНБО.

Более того, Украина готова к любому развитию событий.

"Мы понимаем, что будет происходить при тех или иных процессах. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей ставке Верховного главнокомандующего. Это вопрос готовился уже определенный период времени и мы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Данилов.

Угроза подрыва Каховской ГЭС-что известно

На фоне неудач ВС РФ на поле боя кремлевские пропагандисты создают информационную подоплеку для повреждения Каховской плотины российской стороной и возложения ответственности за возможные последствия на Киев.

По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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