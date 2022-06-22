Среди погибших трое военнослужащих, один работник склада.

На складе боеприпасов во Владимирской области России произошла детонация, в результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Четверо погибших, один пострадавший в воинской части в Барсово. Среди погибших трое военнослужащих, один работник склада", — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о последствиях детонации снаряда на складе воинской части.

Сейчас населенным пунктам, которые находятся рядом с хранилищем во Владимирской области, ничего не угрожает.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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