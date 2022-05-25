На подконтрольной Украине Луганщине более 40 тысяч человек не эвакуировались.

На сегодня оккупировано около 95% Луганской области.

Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал в комментарии одному из телеканалов.

Он отметил, что ситуация на Донбассе - "очень плохая". По его словам, обстрелы Луганщины не прекращаются, российские оккупанты уничтожают целые населенные пункты, поэтому украинским военным приходится отходить, чтобы занять новые позиции. Он отметил, что на Луганщине "стоит 25 вражеских батальйонно-тактических групп - от 300 до 500 человек в каждой, огромное количество техники - они постоянно расстреливают все населенные пункты, а Северодонецк просто уничтожают".

На вопрос, сколько территории Луганской области оккупировано, Гайдай ответил: "Около 95%".

Он также рассказал, что трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. По его словам, вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, "оркам удалось даже поставить свои блокпосты", но сегодня дорога не перекрыта, гумгрузы завезено.

Гайдай отмечает, что Северодонецк не окружен. По его словам, очень трудно сказать, сколько мирных жителей остается в городах и селах, потому что никто не может сделать подомовой обход.

"Но по грубому подсчету, в Северодонецке остается до 15 тысяч жителей, в целом на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек", - сказал он, и при этом добавил, что из них 99% выезжать не хотят.

"Какая-то часть людей думает, что обстрелы закончатся и их это не коснется и они вернутся в свои квартиры и дома - они не понимают или не хотят понимать, это может такой ступор, но какая-то часть, к сожалению, ждет "русский мир" - их не так много, но они есть. А еще старики не хотят покидать свои дома и не знают, что делать дальше и у них одна фраза: "Мы здесь родились и здесь умрем", - рассказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики сосредоточены на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: