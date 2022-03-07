Мэр города отметил, что во Львове уже задействовано 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных организаций, чтобы предоставить людям кров.

Ежедневно до Львов, убегая от полномасштабного вторжения российского агрессора, прибывают десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц. Поэтому на сегодня город находится на пределе своих возможностей и нуждается в помощи международных организаций.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

"В Украине вторую неделю продолжается полномасштабное вторжение агрессора. Во Львов ежедневно прибывают десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц. Львов оказывает всю необходимую помощь пострадавшим от военных действий агрессора", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что город уже задействовал 440 учреждений культуры и образования и 85 религиозных организаций, чтобы предоставить людям убежище. Сейчас Львов стал прибежищем для 200 тысяч людей, которые переехали в город, скрываясь от обстрелов российских оккупантов.

"Также привлекли 85 религиозных организаций, которые предоставили свои помещения, чтобы мы дали людям тепло и защиту. Люди, которые поселились у нас, получают горячую еду, необходимые вещи, и мы полностью обустраиваем их быт, и предоставляем все, чем они должны быть обеспечены. А это чрезвычайно большая нагрузка на город Львов, и сегодня мы находимся на пределе наших возможностей. Поэтому я хочу обратиться ко всем международным организациям о помощи. Мы нуждаемся в вашей поддержке, мы нуждаемся в вашем непосредственном участии здесь, во Львове", - подчеркнул мэр.

"Нам нужны большие палатки, чтобы можно было оказать поддержку людям, нужно, чтобы эти палатки были оборудованы соответствующими средствами санитарии, и чтобы там можно было готовить пищу. Совместно со специалистами образования, культуры мы будем нарабатывать отдельные программы, чтобы эти дети, которые у нас находятся, имели максимально обустроенный быт. И нам важно, чтобы известные личности, которые приехали во Львов, проводить встречи и оказывать им психологическую поддержку, которая сегодня для них очень важна, ведь они пережили очень стрессовые дни, возможно самые тяжелые дни в их жизни", - добавил мэр.

Напомним, Львовщина отправила в разные регионы Украины 1200 тонн гуманитарного груза. Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.

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