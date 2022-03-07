Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области

6 марта Львовщина отправила в разные регионы Украины 1200 тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий.

Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.

"У европейских партнеров мы просим продуктов длительного хранения, вместе ищем амуницию для военных", - сообщил Козицкий.

Кроме того, Козицкий отметил, что есть некоторые трудности с доставкой грузов из Европы.

В частности, мужчинам призывного возраста, которыми преимущественно являются водители фур и грузовиков, сейчас непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации.

Чтобы получить разрешение выезжать через границу за гуманитарными грузами, есть два законных пути:

зарегистрироваться в системе "Путь", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале действие: https://diia.gov.ua/services/licenziya-na-poslugi-z-avtoperevezen

направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.

"Спасибо всем перевозчикам, владельцам транспорта и водителям. Спасибо волонтерам. Мы должны ежедневно творить сильный тыл для нашего войска. Потому что каждый из нас в эти дни - воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим!", - уверен Козицкий.