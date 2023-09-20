В частности, уничтожены лодки, на которых россияне передвигаются между островами.

За сутки украинские бойцы уничтожили на юге еще почти 30 российских террористов и почти десять единиц вражеской техники и вооружения. Оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, продолжается контрбатарейная борьба, активно применяется авиация, ударные и FPV дроны, сообщают Силы обороны юга Украины.

За прошедшие сутки украинские военные на юге ликвидировали еще 28 российских оккупантов и уничтожили вражеские танк, БТР-82, пушку, две единицы автобронетехники, три лодки и беспилотник типа FPV.

Кроме того, этой ночью, во время дроновой атаки, в небе над Кировоградщиной силы противовоздушной обороны уничтожили ударный дрон типа "Shahed-131/136".

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Отмечается, что российские захватчики продолжают террор Правобережья Днепра авиационными ударами с применением управляемых авиабомб. В частности, за прошедшие сутки семь управляемых авиабомб было направлено по Веселому, Томариному, Тягинке, Садовому. В результате атаки повреждены два частных дома, здания больницы и сельского клуба, а также разрушено складское помещение.

По данным сил обороны, за сутки враг совершил около 110 артиллерийских обстрелов, использовав 485 снарядов. Наиболее интенсивно российские террористы обстреливали непосредственно Херсон, также страдали Берислав, Камышане, Антоновка.

В результате этих обстрелов погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома, автомобили и хозяйственное сооружение, территории заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения.

Также уточняется, что сейчас корабельная группировка россиян развернута в количестве 13 кораблей, из них 12 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Потери России на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать еще 520 российских захватчиков, а также несколько десятков танков, броневиков, артиллерийских систем и другого вооружения россиян.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине около 273 тыс. 980 своих военных, а также почти 37,4 тыс. единиц разнообразной военной техники и оружия.

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