Уничтожено было, в том числе 34 вражеские артсистемы и 17 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских захватчиков и их военную технику. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения среди личного состава приближаются к 274 тысячам солдат армии РФ.

Как отмечает в своем сообщении Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава - 273 980 (+520 в сутки) человек.

танков - 4 635 (+7) единиц;

боевых бронированных машин - 8 868 (+17);

артиллерийских систем - 6 096 (+34);

реактивных систем залпового огня - 779 (+1);

средств противовоздушной обороны - 526;

самолетов / вертолетов - 315 / 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 4 821 (+37);

крылатых ракет - 1 479;

кораблей / катеров - 20;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 8 633 (+32);

специальной техники - 906 (+3).

Потери флота России в войне против Украины - последние новости

Ранее спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что перед началом полномасштабного вторжения Россия под предлогом учений завезла в Черное море через Босфорский пролив шесть кораблей, увеличив их количество до 13.

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По его словам, за последние полтора года украинская армия поразила по меньшей мере пять крупных десантных кораблей Российского военно-морского флота.

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