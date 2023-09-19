В течение суток на фронте произошло 15 боевых столкновений с врагом.

В течение суток Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских захватчиков на Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях. Всего на фронте произошло 15 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook. В то же время оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

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Кроме того, на Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спорное, Берестовое Донецкой области.

Как отметили в Генштабе, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь оккупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимильяновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В то же время на Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Ольговка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Садовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", – говорится в сводке.

Война в Украине: это надо знать

Во вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате варварской атаки погибли две женщины и четверо мужчин. В полиции рассказали, что тела погибших достают из реки и уничтоженных авто.

Кроме того, в ночь на 19 сентября россияне массированно атаковали Львов ударными дронами. Оккупанты уничтожили склад гумпомощи и цех по изготовлению окон, принадлежавший польским инвесторам. В результате атаки есть жертвы.

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