За прошедшие сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 21 авиационный удар по мирным украинским городам.

За прошедшие сутки РФ нанесла 6 ракетных и 21 авиационный удар по Украине, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 сообщается, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Удары российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей", - рассказали в Генштабе.

Вражеские атаки: куда целят оккупанты

Как уже сообщал УНИАН, украинские воины отбили вражеские атаки в двух регионах. Противники ведут наступательные действия на трех направлениях, поделились в Генштабе ВСУ.

В ответ на атаки рашистов ВСУ устроили оккупантам "прожарку". Подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр". Кроме этого, защитники Украины поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.

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