Примечательно, что тамошние "правоохранители" злоумышленника разыскивают только за дезертирство, потому что боятся огласки.

На временно оккупированной Луганщине российский военный убил дочь местного учителя. Трагедия произошла в Антраците.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

"К сожалению, есть информация об убийстве девушки Светланы – это дочь местного учителя. Убийство произошло в городе Антрацит Луганской области – на временно оккупированной территории. Известно, что это сделал бывший заключенный, боевик отряда "Шторм Z" Чуриков Станислав. Сейчас он подан в розыск, но его разыскивают якобы исключительно за дезертирство", – заявила Ястребова.

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Она считает, что оккупационные власти разыскивают с такой формулировкой для того, чтобы не вызвать возмущения у местного населения. По ее мнению, возможно захватчики опасаются бунта местных жителей, поэтому не сообщают в средства массовой информации истину причину розыска человека, причастного к убийству.

Кроме того, по данным правозащитницы, на оккупированных территориях участились случаи изнасилования и убийства украинских женщин.

"К сожалению, мы можем констатировать что эти такие случаи участились", – сказала она.

Адвокат добавила, что на временно оккупированных территориях Луганщины и Донецкой области по сравнению с 2021 годом изнасилование выросло на 84%. В частности, на данный момент, с начала 2023 года, там зарегистрировано более 210 случаев изнасилования женщин.

"Эти данные не включают Херсонскую и Запорожскую области. Также приведенные данные могут быть неточными, поскольку оккупационная полиция не всегда регистрирует подобные случаи. Кроме того, пострадавших часто убеждают не подавать заявления... Обычно, насилуют женщин 18-40 лет, но есть и несовершеннолетние", – подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что такое явление местные жители связывают с высокой концентрацией на этой территории российских военных, среди которых много бывших заключенных, которых прямо из тюрьмы отправили воевать против Украины.

По данным некоторых телеграм-каналов, в Антраците мужчина по фамилии Чуриков, 1977 года рождения, изнасиловал, отрубил конечности и поджег тело женщины. Также он занесен в базу "Миротворца".

Ситуация на оккупированных территориях

В Новой Каховке На Херсонщине недавно взорвали автомобиль оккупанта-"единороса" Владимира Малова. Он получил тяжелые ранения. Впоследствии стало известно, что Малов умер в больнице.

Тем временем в Мариуполе россияне продолжают задерживать людей. Недавно оккупанты взялись за трех школьников и выдвинули им абсурдные обвинения. В частности, детям инкриминируют то, что они "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику".

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