В Новой Каховке взорвали автомобиль с так называемым "исполнительным секретарем" местного отделения "Единой России" Владимиром Маловым.
Как сообщил "сенатор" от Херсонщины Игорь Кастюкевич, подрыв произошел утром 7 октября. В результате инцидента Малов получил тяжелые ранения.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь на Херсонщине", - заявил Кастюкевич.
По словам гауляйтера, медики якобы сейчас борются за жизнь Малова. Был ли в машине еще кто-то - неизвестно.
Что предшествовало
Коллаборанты уже не чувствуют себя в безопасности на оккупированных территориях. Например, летом в селе Михайловка в воздух взлетела машина с коллаборантами, которые планировали посидеть в кафе "Гетман".
Позже стало известно, что в машине находились коллаборант Сергей Дедоводюк, его 33-летняя дочь Яна, которая тоже была активной коллаборанткой, и его жена. Дедоводюк с дочерью погибли на месте взрыва, а жена получила травмы.