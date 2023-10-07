Гауляйтеры заныли, что это был "теракт против того, кто строит мирную жизнь" на оккупированной территории.

В Новой Каховке взорвали автомобиль с так называемым "исполнительным секретарем" местного отделения "Единой России" Владимиром Маловым.

Как сообщил "сенатор" от Херсонщины Игорь Кастюкевич, подрыв произошел утром 7 октября. В результате инцидента Малов получил тяжелые ранения.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь на Херсонщине", - заявил Кастюкевич.

По словам гауляйтера, медики якобы сейчас борются за жизнь Малова. Был ли в машине еще кто-то - неизвестно.

Что предшествовало

Коллаборанты уже не чувствуют себя в безопасности на оккупированных территориях. Например, летом в селе Михайловка в воздух взлетела машина с коллаборантами, которые планировали посидеть в кафе "Гетман".

Позже стало известно, что в машине находились коллаборант Сергей Дедоводюк, его 33-летняя дочь Яна, которая тоже была активной коллаборанткой, и его жена. Дедоводюк с дочерью погибли на месте взрыва, а жена получила травмы.

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