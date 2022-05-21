Некоторые их группировки вызывают удивление, граничащее со смехом.

Российские военные не перестают удивлять. Так, во временно оккупированном поселке Боровая, что на Харьковщине, "вторая армия мира" имеет настолько скудное материальное обеспечение, что это вызывает удивление, граничащее со смехом.

Об этом сообщили в телеграм-канале поссовета.

Например, подразделение россиян, которое "квартируется" в одном из местных клубов, ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки.

По информации поссовета, живут оккупанты по большей части в учреждениях социальной инфраструктуры и в некоторых домах местных жителей. Кроме того, оккупировав деревни общины, российские военные выпиливают лес.

Боевые действия на территории громады не ведутся. По-прежнему отсутствует интернет, слабая мобильная связь (пробивается только в отдельных местах), остро не хватает лекарств, нет возможности снять наличные деньги.

В то же время выехать из оккупации на подконтрольную украинским властям территорию невозможно, оккупанты полностью закрыли блокпосты на въезд и на выезд.

Изюмское направление остается самой горячей точкой в Харьковской области. 14 мая ВСУ контратаковали российские войска на Изюмском направлении, отбросив их минимум на 10 км. Так, враг, находившийся в Подвысоком, массово передислоцируется в Гороховатку.

Напомним, российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Журналисты газеты The New York Times пишут, что поражение под Харьковом – это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

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