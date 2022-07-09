Защитники Украины продолжают успешно уничтожать врага, их технику и склады с боеприпасами, отметили в Генштабе.

На Южнобугском направлении сохраняется угроза вражеских ракетных ударов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - говорится в сообщении.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражения скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ в Черном море серьезно сократила группировку своих кораблей, и теперь Украине грозит вдвое меньше крылатых ракет типа "Калибр", чем раньше, - 20, а не 40.

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