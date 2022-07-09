На Южнобугском направлении сохраняется угроза вражеских ракетных ударов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Южнобугском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - говорится в сообщении.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражения скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.
Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ в Черном море серьезно сократила группировку своих кораблей, и теперь Украине грозит вдвое меньше крылатых ракет типа "Калибр", чем раньше, - 20, а не 40.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Разведка узнала, как в Херсоне оккупанты пытаются скрыть реальные потери в войне
- Оккупанты под утро ударили по Кривому Рогу, погиб человек
- ВСУ сломали планы оккупантов в Донецкой области - Генштаб