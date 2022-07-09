В Черном море российские оккупанты серьезно сократили группировку своих кораблей, теперь Украине грозит вдвое меньше крылатых ракет типа "Калибр", чем раньше.
Оккупанты сократили корабельную группировку из-за шторма, после этого у противника в море наготове осталось 20 "Калибров", сообщило в Facebook оперативное командование "Пивдень" Вооруженных сил Украины.
"...На страже остались два надводных и один подводный ракетоноситель и три БДК (больших десантных корабля - ред.)", - говорится в сообщении.
Также в ВСУ сообщили, что в Одесской области к побережью Черного моря и в Днестровский лиман из-за непогоды принесло две морские мины. Мины уничтожила подрывная команда Военно-морских сил украинской армии.
Ранее сообщалось, что в Черном море находились четыре надводных, два подводных вражеских ракетоносителя и три БДК, и украинскому государству несли угрозу 40 ракет "Калибр".
Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром и атаковала украинскую территории из различного вооружения, в частности, противник обстреливал Одессу из корабельной артиллерии.
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