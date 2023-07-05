Уничтожены 25 единиц военной техники врага.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины ликвидировали более двух рот российских военных.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения украинской артиллерии в течение суток выполнили 1541 огневое задание.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", - отметил Тарнавский.

В частности, речь идет о двух боевых бронированных машинах, трех пушках Д-30, пушке 2А36 "Гиацинт-Б", зенитном ракетном комплексе 9К330 "Тор", радиолокационной системе "Зоопарк" и автомобильной технике.

Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

Война в Украине и потери России - актуальное

Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили еще 670 российских террористов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировано около 231 тыс. 700 оккупантов.

По данным Минобороны, на всех направлениях украинские силы обороны интенсивно уничтожают наступательные способности вражеской армии.

За минувшие сутки на южном фланге вокруг Бахмута украинские военные продвигаются, на Северном - продолжаются бои. В самом же Бахмуте россиянам сейчас трудно передвигаться и невозможно выйти.

Вместе с тем россияне наступают на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако продвинуться не могут.

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