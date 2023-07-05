Государству удалось привлечь частные компании к разработке таких технологий и число желающих только растет.

Украинские разработчики стараются найти средство, которое поможет справляться с атаками дронов-камикадзе.

Как пишет Reuters в своем материале, Запад разработал системы ПВО для противодействия ракетным атакам, но уничтожение роев беспилотников стоимостью $50 тыс. за штуку ракетами, каждая из которых стоит $1 млн, не является идеальным.

"Это невыгодно, поэтому нам нужно постоянно снижать стоимость инструментов, которые мы используем для уничтожения "шахедов"", - сказал вице-премьер Михаил Федоров.

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Поэтому, как отмечает издание, речь идет об обнаружении беспилотников акустическими и другими средствами, а также о фактическом их уничтожении. В 2022 году Украина запустила проект, направленный на создание "Армии дронов", который перерос в госпрограмму, охватывающую все: от производства беспилотных летательных аппаратов до обучения пилотов дронов.

Как отметил вице-премьер Федоров, производство беспилотников в настоящее время ведется по всей Украине, несмотря на угрозу российских авиаударов. По его словам, производителям было приказано распределить работу по разным площадкам и использовать бомбоубежища для некоторых частей производственного процесса.

"Сегодня этот подход работает, и все производители продолжают работать, и ракеты не бьют по производству. Они (удары) бывают, но не в таких масштабах", - уточнил он.

Федоров добавил, что более 80% закупаемых для ВСУ дронов украинского производства и сборки.

Анатолий Храпчинский, работающий в фирме, разрабатывающей технологии радиоэлектронной борьбы, сравнил подход Украины к технологическим инновациям с подходом РФ. По его словам, в то время как в России используется подход "сверху вниз" и в нем доминируют госпредприятия, в Украине движущей силой является частный сектор, в который вовлечено множество небольших компаний.

"Когда мы начинали этот проект в прошлом году, было семь компаний, которые могли бы продать дроны государству. Сегодня их 40, а к концу года будет 50", - прокомментировал Федоров.

Беспилотники на службе ВСУ

"Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения все поняли, что наиболее эффективным способом ведения разведки и поражения противника являются беспилотные летательные аппараты", - прокомментировал бригадный генерал Юрий Щиголь.

Щиголь, который курирует закупки для госпрограммы, сказал, что в данное время закуплено 15 тыс. дронов, еще больше поступает через Минобороны, а другие поставляются за счет иностранной помощи и волонтеров. "Наша цель в этом году - закупить более 200 тыс. ударных и крупных разведывательных беспилотников… Мы купим столько беспилотников, сколько доступно для покупки на рынке", - отметил Щиголь.

При этом, как отметило издание, общее количество беспилотников, использованных ВСУ на поле боя, неизвестно.

Атаки дронов по Украине

В мае РФ атаковала Украину рекордным ежемесячным количеством беспилотников. По территории страны было запущено более 300 БПЛА. С их помощью оккупанты намереваются вывести из строя энергоснабжение Украины. Именно этого добивалась Россия прошлой зимой.

Дело в том, что иранские беспилотники летают низко и могут избежать обнаружения средствами ПВО. Их навигационные системы достаточно надежны, чтобы их было трудно сбить с помощью средств РЭБ против дронов, которые нарушают радиочастоты.

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