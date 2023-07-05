На Донбассе за сутки произошли десятки боев, отметили в Генштабе.

В Украине российские захватчики за прошедшие сутки пытались отбросить назад Силы обороны и получали достойный ответ.

Продолжаются тяжелые бои на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду утром, 5 июля. По данным Генштаба, на этих направлениях в течение суток было 40 боев.

Противники на Купянском направлении пытались наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области, но украинские воины держат оборону устойчиво и отразили все вражеские атаки.

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"На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел", - отметили в Генштабе.

По его сведениям, на Бахмутском направлении россияне под плотным огнем артиллерии и авиации проводили атаки возле Богдановки и Орехово-Васильевки Донецкой области. Все атаки со стороны противника были отражены.

Возле города Авдеевка Донецкой области наши воины продолжают сдерживать наступление со стороны противника. В районе Марьинки Силы обороны отразили все вражеские атаки.

Что известно о контрнаступлении Украины сейчас

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне на Херсонском и Запорожском направлении основные силы направляют на то, чтобы не позволить украинским воинам двигаться вперед.

Наши защитники и защитницы продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и, в частности, бьют из артиллерии по выявленным вражеским целям.

Кроме того, Силы обороны продолжают наступать южнее и севернее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине - новости, которые сейчас стоит знать

Президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские воины начали контрнаступать. На Донбассе от россиян уже освободили ряд населенных пунктов.

Западные СМИ узнали, что контрнаступательные действия на юге Украины небыстрые из-за установки противником большого количества мин.

Стоит отметить, что, по мнению бывшего советника Офиса президента Украины, военного эксперта Алексея Арестовича, в ближайшее время врагу грозят серьезные неприятности в Запорожской области - на работицком направлении.

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