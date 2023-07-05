До этого враг не показывал танки на поле боя.

У россиян под Бахмутом большие проблемы. Оккупанты бросают в бой танки, потому что пехота не справляется.

Как сообщает пресс-служба ГУР, об этом заявил командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов.

"Характер столкновений - много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им надо вытаскивать резервы", - отметил воин.

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Также разведчик добавил, что ВСУ стабильно продвигаются вперед в течение последнего месяца.

"Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все довольно позитивно и оптимистично", - отметил Волохов.

Ситуация под Бахмутом - последние новости

В результате наступательных действий Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

Как отмечают аналитики, темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации и не являются доказательством того, что Киев якобы не может вернуть большие территории.

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