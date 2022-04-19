Он уже готов защищать страну от захватчиков.

В Николаевской области служебного пса оккупантов, выжившего во время боя, забрали украинские военные.

Об этом сообщают в 123-й отдельной бригаде территориальной обороны.

"Наши подразделения полностью разбили ордынскую колонну. Росгвардейский пес с ошейником с "триколором" и двуглавой курицей каким-то чудом остался жив и, осмотрев то, что осталось от его бывшего босса, отправился в село", - говорится в сообщении.

Местные жители передали Колбина военным. Теперь он проходит службу в кинологическом подразделении одной из частей Николаева.

"Слово "паляниця" говорит без акцента, проходит переаттестацию, у него новый ошейник с хорошо вписанным в трезубец словом "Воля". Он уже готов защищать Украину от московских захватчиков!"- отметили в бригаде.

Ранее спасатели показали, как служебный пес Патрон помогает разминировать Черниговскую область.