Украинские войска поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы и склады оккупантов.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты перешли к обороне. В течение суток враг обстрелял более 40 населенных пунктов Украины, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казацкое, Львовское и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Как сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 6:00, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. ВСУ удалось сбить 4 вражеских БпЛА (2-типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

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Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба, общие потери РФ в Украине 16 апреля составляют примерно 182 тыс. 070 человек.

В последние дни ВСУ бьют собственные рекорды по количеству одновременно взятых в плен оккупантов. Только за один раз в обменный фонд Украины под Бахмутом попали 40 россиян, а под Марьинкой - 14.

Как пишет FT, контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но оборону РФ реально прорвать.

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