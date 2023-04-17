В оккупации 90% медучреждений используют как госпитали.

В Запорожской области российские захватнические войска переоборудовали школьный спортзал в военный госпиталь.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федеров в своем Telegram-канале. "Захватчики несут огромные потери на Запорожском направлении. В оккупации 90% медучреждений уже используются как госпитали для росвоенных. Теперь "трехсотых" начали складывать в школах", - сообщил он.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, захватчики сделали военный госпиталь в спортивном зале школы в селе Высокое. По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около сотни оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Видео дня

Что происходит в Запорожской области

Как известно, вчера российские захватчики ударили ракетой по территории церкви в Камышевахе. В результате этой атаки пострадали двое людей.

Только за сутки российские оккупанты нанесли 101 удар по территории области. Уже вечером они снова совершили обстрел, повреждены дачные дома и машины.

По данным Федорова, на оккупированных территориях россияне готовятся к обороне - захватчики роют окопы и устанавливают "зубы дракона".

В Бердянском райсовете сообщали, что местные коллаборанты уже готовятся к побегу с оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: