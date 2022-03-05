Подтверждение режима прекращения огня получено только на территории Донецкой области, на территории Запорожской продолжаются боевые действия.

На маршруте эвакуации людей из Донецкой области продолжаются бои в Запорожской области.

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои", - отметил Кириленко.

Он добавил, что власти проводят переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины на всем маршруте эвакуации гражданских из Мариуполя.

В Мариупольском городском совете предупредили, что войска РФ также продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности.

"Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - говорится в сообщении. О всех измненениях горожан будут предупреждать по громкоговорителю.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, началась эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи. Их вывозят гуманитарными коридорами в Запорожье.

Эвакуация проводится при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Планируется эвакуировать 200 тыс. человек из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи.

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