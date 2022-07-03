Новая партия российских военных пополнит обменный фонд, необходимый для возвращения защитников Украины.

В Луганской области украинские бойцы взяли в плен очередную группу оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он разместил видео, где снят момент взятия в плен около 10 российских военных.

"Новая партия рашистов в Луганской области для обменного фонда на наших защитников", - написал Геращенко.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минюста, в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы создано более 50 участков для содержания военнопленных российских оккупантов. Их содержат в обособленных изолированных помещениях, отдельно от украинских заключенных.

Пленных, не имеющих перспектив быстрого обмена, доставляют на запад Украины, в лагерь для военнопленных, где привлекают к деревообрабатывающим работам.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного необходимо минимум 3 тысячи гривен.

Раньше воины антипутинского легиона "Свобода России" захватили в плен "мобилизованного" из Луганска парня, которому еще нет и 18 лет.

Напомним, что ранее военный эксперт из Одессы Андрей Савченко объяснил резкое изменение тактики Российской Федерации в Украине.

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