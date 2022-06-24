Воины подчеркнули, что режим Путина "бросает в топку войны" всех, кого может принудительно мобилизовать.

Воины антипутинского легиона "Свобода России" захватили в плен "мобилизованного" из Луганска. Парню нет и 18 лет.

Об этом сообщили в Telegram легиона.

"У нас снова очередной пленный, мобилизованный из города Луганска. Парню нет и 18 лет. Путин и его шестерки бросают в топку войны тысячи жизни ни в чем не повинных людей, в ход уже пошли несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Легион также опубликовал фото с пленным, однако его лица не видно. Личных данных горе-оккупанта не обнародовали.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, которые прячутся от мобилизации. Как рассказал СБУ военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года, такие методы россияне применяют в многоэтажках городов.

Вас также могут заинтересовать новости: