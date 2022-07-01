По его словам, сейчас у оккупантов стоят те задачи, которые они ставили в самом начале: это Луганская и Донецкая области.

Накануне, 30 июня, стало известно, что Украина окончательно освободила от российских оккупантов остров Змеиный. После этого в российском командовании точно убедились, что уже не дойдут до Одесской и Николаевской областей.

Об этом заявил военный эксперт из Одессы Андрей Савченко, пишет "Апостроф".

По его мнению, отвечать за потерю Змеиного в России никто не будет.

"Мы знаем, что буквально на прошлой неделе или чуть раньше произошла перестановка в командовании Южным военным округом. Был генерал Дворников. Он не справился с задачами на Востоке, не захватил вовремя Луганскую область. Поэтому пришел новый командующий (Геннадий Жидко - ред)", - отметил Савченко.

Эксперт пояснил, что нынешние массированные ракетные удары по украинским мирным населенным пунктам – это уже работа нового командующего Южного военного округа. Именно он принимает решение по их нанесению.

"Если говорить о том, что кто-то будет отвечать за то, что оставили остров Змеиный, то я так не думаю. Потому что с точки зрения русских командиров, было нецелесообразно его удерживать. Он не приносил никакой пользы для их наступательных действий. Одесскую и Николаевскую область они уже давно потеряли, и понимают, что они туда не дойдут", – утверждает Савченко.

По его словам, сейчас у оккупантов стоят те задачи, которые они ставили в самом начале: это Луганская и Донецкая области.

"И, к сожалению, они сейчас пытаются полностью оккупировать и удержать Херсонщину. Конечно, вопросы еще стоят по Запорожью. Они тоже там много захватили территорий. Но наши войска справляются. Если мы выгнали противника с острова Змеиный, то, соответственно, часть наших сил и средств уйдет из этого региона и уйдет воевать куда-то под Херсон. Они пойдут на усиление наших сторон", - уверен эксперт.

Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находиться в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

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