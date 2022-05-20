В Луганской области российская армия разрушила уже более 11 тысяч домов, из них почти 3200 - многоэтажки.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.
Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбардировок пострадал жилой сектор. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб.
Областная военная администрация формирует поадресный перечень таких жилых домов, рассчитывает убытки и определяет объем потребностей для восстановления.
Также проводится онлайн опрос среди жителей области, обработано более 3 500 анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам.
Отмечается, что экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.
Напомним, что ранее появились фото полностью разрушенного Рубежного.
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