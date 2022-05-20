Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривень.

В Луганской области российская армия разрушила уже более 11 тысяч домов, из них почти 3200 - многоэтажки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбардировок пострадал жилой сектор. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб.

Областная военная администрация формирует поадресный перечень таких жилых домов, рассчитывает убытки и определяет объем потребностей для восстановления.

Также проводится онлайн опрос среди жителей области, обработано более 3 500 анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам.

Отмечается, что экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.

Напомним, что ранее появились фото полностью разрушенного Рубежного.

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