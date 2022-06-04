Оккупанты пытались в очередной раз отрезать Северодонецк, но безуспешно.

В Горской громаде на Луганщине за сутки 3 июня в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли четыре человека, среди которых мать с ребенком.

Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В городе Горское 3 июня от обстрелов российской армией погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского",- сообщил он.

Гайдай сообщил, что есть раненые в Северодонецке. По его словам, в городе оккупанты несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город.

"В очередной раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост. Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с сыном, которые там находились, остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка",- сказал председатель ОВА.

Гайдай отмечает, что за сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек, в Горском – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть, также есть разрушение жилого фонда в Метелкино.

Напомним, в городе Северодонецк Луганской области группировка российских войск усилена за счет мобилизационного резерва "2-го армейского корпуса" (так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ЛНВ").

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