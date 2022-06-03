Пострадали двое журналистов агентства, а водитель от полученных травм погиб.

В пятницу, 3 июня, под Северодонецком ранили двух журналистов международного агентства Reuters. Они передвигали в машине подконтрольных России боевиков.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Reuters.

Журналисты попали под обстрел Северодонецк. Водитель транспортного средства, в котором они ехали, погиб.

"Во время репортажной поездки двое журналистов Reuters получили легкие ранения во время обстрела по дороге в Северодонецк. Они ехали на автомобиле, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами, за рулем которого был человек, назначенный сепаратистами. Водитель транспортного средства погиб", - сообщил представитель Reuters.

Отмечается, что "агентство выражает глубокие соболезнования семье водителя по случаю потери". Других подробностей инцидента не отмечается.

Как сообщал УНИАН, 30 мая российские оккупанты на Луганщине вблизи Северодонецка обстреляли эвакуационное авто. Погиб французский журналист.

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