Отмечается, что все лекарства, которые завозятся из России, также идут на нужды оккупационных войск.

Жители оккупированных территорий Луганской области возмущены принудительной выпиской из больниц и отказами в госпитализации.

Кроме того, в медучреждениях заканчивается запас лекарств, а оккупационная власть игнорирует этот вопрос, говорится в сообщении В Telegram.

Отмечается, что все лекарства, которые завозятся из России, идут на нужды оккупационных войск. Как известно, РФ подвезла на оккупированную территорию медицинский персонал из регионов якобы для помощи местным жителям. Однако эти медики занимаются исключительно здоровьем боевиков.

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"Местное население остается ни с чем", — добавили в ОВА.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска успели достаточно мощно подготовиться, поэтому контрнаступление ВСУ в Луганской области будет не таким стремительным.

По словам Гайдая, он надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, так как российские захватчики боятся местных партизан.

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