На этом направлении за сутки были уничтожены вражеские танки Т-72 и Т-62.

На Лиманско-Купянском направлении враг кроет позиции Сил обороны бешеным артиллерийским огнем, но вместе с тем, оккупанты получают мощный ответ в виде уничтожения личного состава и техники.

"Это направление несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам и эти сутки не стали исключением. Враг 555 раз наносил различными калибрами и типами артиллерии как ствольной, так и реактивной, огонь по нашим позициям. Дважды атаковал наши позиции, но это еще не типично, там бывает гораздо больше попыток атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов. В ходе отражения атак врага было уничтожено 35 оккупантов, 43 получили ранения", - сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении фиксируется техника врага, которая была снята с вооружения.

Видео дня

"Уничтожен танк Т-72 и танк Т–62. Это очень интересный, приметный факт, что мы на этом направлении фиксируем, появляется техника (врага - УНИАН) "привет с 60-х годов". Мы и до того видели старые БМП-1, которые у них ранее были сняты с вооружения. Также было уничтожено самоходную артиллерийскую установку, дрон-камикадзе "Ланцент" и два автомобиля", - добавил Череватый.

По словам представителя Восточной группировки войск, на Лимано-Купянском направлении враг вынужден прибегать к ротации, поскольку имеет постоянную проблему с личным составом, который уничтожают украинские воины в очень мощных объемах.

"Личный состав - это у них главная проблема, поэтому им постоянно нужно ротировать. Первое, потому что уничтожают, второе - подвергаются постоянным ударам с нашей стороны. Они разбалансированы и деморализованы, нуждаются время от времени также в замене. Так они (оккупанты - УНИАН) используют сегментированную группировку, куда входят и подразделения механизированные, и воздушно-десантные силы. Используют "Барс" и территориальные войска. С последнего, на это направление они начали подтягивать "Шторм-Z", которые формируются из личностей, имеющих проблемы с законом", - пояснил Череватый.

Он уверен, что враг продолжит получать мощный отпор от Сил обороны.

"На Лимано-Купянском направлении мы держим удар. Я думаю при надлежащих условиях, когда у нас сложатся резервы силы поражения, они там получат нужный ответ", - подчеркнул Череватый.

Также спикер восточной группировки войск рассказал, что на Бахмутском направлении сейчас идет позиционная война. За сутки там было три боестолкновения.

"Враг продолжает быть активным в артиллерийском плане, 407 раз различными типами артиллерии обстрелял, 9 авиационных налетов совершил. Следовательно, наша артиллерия также мощно работает по врагу, не давая им проводить ротационные мероприятия. Уничтожено 85 оккупантов за сутки, 136 получили ранения, двоих забрали в плен. Также был подбит беспилотник типа ZALA и был уничтожен комплекс наблюдения "Муром-П", - акцентировал Череватый.

Он отметил, что под Бахмутом враг подтянул десантников, но использует их как пехоту, а не как подразделение для штурма новых плацдармов.

"Они много подтянули войск Воздушно-десантных. Вообще, в нормальных условиях это признак того, что враг готовится к штурму. Но, они их просто закапывают в землю, используют как лучше подготовленную пехоту, а не как подразделение, которое будет захватывать новые участки и плацдармы для наступления... они (российские десантники - УНИАН) гораздо осторожнее. Стараются использовать максимально фортификационные вещи, стараются поражать нас огнем, проводить разведку и очень осторожны в плане атакующих действий", - пояснил Череватый.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 июня в вечерней сводке Генштаба ВСУ проинформировал, что на Восточном фронте за сегодня произошло около 40 боевых столкновений, врага наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Отмечалось, что враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Сегодня днем заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на востоке "сложная ситуация". Российские захватчики не отказались от планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. По ее словам, вражеские силы, которые сконцентрированы на востоке, состоят преимущественно из десантно-штурмовых подразделений. Она акцентировала, что украинские защитники мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться.

По итогу боевых действий на прошлой неделе украинские силы смогли деоккупировать 8 населенных пунктов, часть из них - на админгранице Запорожской и Донецкой областей.

В Минобороны объяснили, почему на Донбассе усилились бои. Они не смогли блицкригом захватить Киев, а потому начали постепенно выставлять цели.

Вас также могут заинтересовать новости: