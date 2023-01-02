Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

В Киевской области неподалеку от одного из населенных пунктов нашли обломки российской ракеты Х-55.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов в своем Telegram-канале. Он опубликовал соответствующие фотографии, а также отметил, что пострадавшие и разрушения отсутствуют.

"Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта", - написал Небытов.

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Обстрел Киева и области в новогоднюю ночь

Как сообщал УНИАН, ранее в трех районах Киевщины обнаружили обломки вражеских беспилотников, сбитых в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января российские захватчики атаковали Киевскую область ракетами и дронами-камикадзе. В Шевченковском районе обломок ракеты упал на автомобиль.

Сообщалось, что Силы украинской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 32 воздушные цели.

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские защитники в эту ночь продемонстрировали огромную скорострельность из зенитных ракетных комплексов NASAMS. По его словам, они едва успевали их перезаряжать.

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