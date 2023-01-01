Глава полиции Киевской области Андрей Небытов предупреждает об угрозе ракетных ударов и атаки дронами.

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона.

На своей странице в Телеграм Кулеба также призвал граждан находиться в безопасных местах.

"Киевщина. Работает ПВО", – отметил он.

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Отмечается, что ранее жители столицы и области слышали звуки взрывов, после которых прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко подчеркнул, что взрывы в столице являются последствиями работы украинской ПВО.

"В столице слышны взрывы. Работает ПВО", – сообщил он.

Впоследствии глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил об угрозе ракетных ударов и атак дронами.

"Есть серьезная угроза ракетной опасности и удара шахидами", – отметил он.

Обновлено в 01:36. Глава Макаровской общины Киевской области Вадим Токарь сообщил о работе ПВО.

"Макаровщина, работает ПВО! Берегите себя", – написал он.

Атаки РФ по Украине на Новый год

Днем 31 декабря Россия совершила массированный обстрел Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил враг выпустил более 20 ракет. Из них 12 были сбиты Силами обороны.

Вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года, РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Сообщалось о том, что залетело две группы "Шахедов"

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