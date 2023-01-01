Украинские бойцы продемонстрировали огромную скорострельность из комплексов.

Украинские зенитчики в новогоднюю ночь едва успевали перезаряжать зенитные ракетные комплексы NASAMS, сбивая вражеские цели.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, украинские бойцы продемонстрировали огромную скорострельность из NASAMS,

Он обратил на это внимание западных партнеров, у которых есть опыт обращения с этой системой, но совсем другой:

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"NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало... ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше".

Россия атаковала Украину на Новый год - что сообщалось

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских дронов-камикадзе Shahed-131/136.

"Испортить праздник украинцам не получилось", - подчеркнули военные.

Накануне, днем 31 декабря 2022 года, Россия запустила по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них были сбиты, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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