По мнению Скибицкого, возможно, их даже запускают с самолетов, которые отдала Украина.

Россия использует для массированных ударов по Украине ракеты Х-55, которые получила от нее в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

Об этом в интервью The New York Times рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, эти ракеты изготовили в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки.

Российские оккупанты сняли с них ядерный заряд и используют их, чтобы перегрузить систему ПВО Украины.

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"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", - пояснил Скибицкий.

Представитель разведки рассказал, что после срабатывания ПВО российские бомбардировщики запускают более современные ракеты. ГУР выяснило, что по меньшей мере три ракеты были изготовлены в Украине.

Скибицкий считает, что, вероятно, некоторые самолеты, с которых запускались эти ракеты, также принадлежали Украине и были переданы РФ.

Ракетные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь массированных ракетных ударов. По данным "Укрэнерго", за это время оккупанты выпустили по объектам энергетики более 1 тысячи тяжелых ракет и дронов. Последняя такая атака состоялась 5 декабря.

В ГУР рассказали, что с октября схемы полетов российских бомбардировщиков изменились. Сейчас вражеские пилоты выбирают обходные маршруты, чтобы избежать ПВО Украины.

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