Взрывы были слышны в начале сигнала воздушной тревоги.

Взрывы, прозвучавшие сегодня на Киевщине в начале сигнала воздушной тревоги, – это плановая работа саперов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Жители Киевщины! Взрывы, которые могли слышать в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги, – плановая работа саперов", - говорится в сообщении.

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При этом в регионе воздушная тревога продолжается, поэтому гражданам рекомендуется находиться в укрытиях.

"Берегите себя и сохраняйте спокойствие", - добавили в ОВА.

Как известно, сегодня примерно с 15:13 на Киевщине объявили воздушную тревогу.

Оккупация Киевской области - что известно

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев.

Уже в конце февраля российские военные зашли в большую часть населенных пунктов Киевской области, в частности, к Бучанского района. Местные жители провели в оккупации больше месяца, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине ужасную картину: массовые захоронения следы пыток, разрушения и разворовывания.

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