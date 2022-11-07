"Птичку" сбили сегодня утром.

Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Херсонщиной.

Как сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ, русский птичку "приземлили" 7 ноября, около 09:30 часов. С этим отлично справились воины подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Справка УНИАН. Су-25 "Грач" - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, участвовали во многих военных конфликтах.

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Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 октября на юге украинские военные уничтожили два российских вертолеты Ка-52.

На днях в Херсонской области уничтожили российский Су-25.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют 277 самолетов и 260 вертолетов.

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