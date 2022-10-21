Ликвидация вражеского самолета произошла во время воздушной тревоги.

В Николаевской области сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Во время тревоги минус вражеский Су-25", - написал он.

Воздушная тревога на Николаевщине длилась полтора часа – с 15:06 до 16:37.

В воздушном командовании "Юг" уточнили, что штурмовик сбили около 16:00 часов в Баштанском районе Николаевщины подразделением зенитной ракетной одесской бригады.

Потери России в Украине

На днях в Херсонской области уничтожили российский Су-25.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют 269 самолетов и 243 вертолета.

Известно, что сейчас якобы между Беларусью и Россией продолжаются переговоры по переоборудованию белорусских Су-25 на носители ядерного оружия.

Справка УНИАН. Су-25 "Грач" - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, участвовали во многих военных конфликтах.

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