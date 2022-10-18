Штурмовик сбили примерно в 9:20.

Сегодня в Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, штурмовик сбили примерно в 9:20.

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"Сбило только что Воздушное командование "Юг" Су-25 рашистов", – сказал он.

Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать

Как писал УНИАН, утром 18 октября российские захватчики атаковали города Украины, в частности, ракетами. По всей стране была объявлена многочасовая воздушная тревога.

После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.

Позже стало известно о обстрелах Харькова и области. В частности, под ударом был район одного из промышленных предприятий в облцентре.

Кроме этого, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

Также известно, что есть два прилета в объект энергообеспечения на Житомирщине. Житомир обесточен.

Зафиксированы и три прилета в объект энергообеспечения в Киеве.

Руководители ОВА и мэры массово призывают жителей заряжать телефоны, повербанки, запастись водой.

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