Сегодня в Херсонской области сбит российский штурмовик Су-25.
Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, штурмовик сбили примерно в 9:20.
"Сбило только что Воздушное командование "Юг" Су-25 рашистов", – сказал он.
Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать
Как писал УНИАН, утром 18 октября российские захватчики атаковали города Украины, в частности, ракетами. По всей стране была объявлена многочасовая воздушная тревога.
После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.
Позже стало известно о обстрелах Харькова и области. В частности, под ударом был район одного из промышленных предприятий в облцентре.
Кроме этого, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.
Также известно, что есть два прилета в объект энергообеспечения на Житомирщине. Житомир обесточен.
Зафиксированы и три прилета в объект энергообеспечения в Киеве.
Руководители ОВА и мэры массово призывают жителей заряжать телефоны, повербанки, запастись водой.