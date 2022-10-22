Около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52.

За сутки украинские военные уничтожили два вражеских вертолета.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Уже два "Аллигатора" за сутки. Охота продолжается", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52.

Потери россиян в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, около 12:00 22 октября в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

При этом недавно стало известно, что украинская армия пошла в контрнаступление в конце августа. Позже стало известно об успехах бойцов, в частности, на Херсонщине.

На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября ВСУ деоккупировали более 1 170 кв. км нашей земли.

14 октября в Офисе президента поделились, что в нашей стране с начала полномасштабной вооруженной агрессии России, которая стартовала 24 февраля, уже освободили 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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