По состоянию на 06:30 спасатели расчистили около 70% завалов.

Из-под завалов многоэтажки в Часовом Яру Донецкой области уже достали тела 34 погибших.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Уже 34 погибших и 9 раненых достали спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших — один ребенок", - отметил он.

По словам Кириленко, по состоянию на 06:30 спасатели расчистили около 70% завалов.

Глава ОВА уточнил, что спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

По состоянию на вечер 11 июля на месте происшествия было обнаружены тела 33 погибших, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

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