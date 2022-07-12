Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших, спасены из под завалов 9 человек.

В пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г. р.)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

Что случилось

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок.

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