Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж.

В результате массированного обстрела оккупантами Харькова погибли 6 человек, еще 31 человек получил ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 11 июля около 10:00 военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня жилых массивов Киевского и Салтовского районов Харькова. Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж.

"По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет. Погибли шестеро гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изуродованы", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается проведение осмотров мест событий.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия обстреляла Харьков 11 июля

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате нанесенных утром врагом ударов по Харькову погибли трое человек, еще 31 человек пострадал.

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