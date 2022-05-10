Оккупанты не прекращают разрушать исторические памятники и обстреливают Торецк, поселки Железное и Нью-Йорк.

В Нью-Йорке в Донецкой области в результате обстрелов сгорела историческая памятка - паровая мельница, пережившая две мировые войны.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Донецкой областной военной администрации по состоянию на 8:00.

Отмечается, что оккупанты не прекращают обстрелы Торецка, поселков Железное и Нью-Йорк.

В частности, в Нью-Йорке в результате обстрелов 9 мая сгорела одна из немногих исторических памяток - паровая мельница Питера Дика, пережившая две мировые войны.

Кроме того, продолжаются тяжелые бои вблизи лимана, в районе г. Марьинка и с.Новомихайловка.

В Марьинке зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, однако задокументировать повреждения невозможно из-за постоянных обстрелов.

"В Авдеевке вечером и сегодня утром — артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью - два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также стало известно о ситуации в Мариуполе. Там оккупанты устроили "победобесие" на костях гражданских людей, погибших в результате бомбардировок.

"Военные на "Азовстали" держатся. В Мариуполе оккупанты провели акцию к 9 мая, развернули 300-метровую "колорадскую" ленту", - добавили в ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что появилось жуткое видео из разрушенного исторического центра Мариуполя.

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