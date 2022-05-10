Местные жители подтверждают, что россияне целенаправленно уничтожили город.

В сети показали, во что российские оккупанты превратили исторический центр Мариуполя. Сейчас вместо городских кварталов там настоящие руины.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

"Безумные российские ублюдки, которые так любят вопить про "нашу историю", которую нельзя переписывать и забывать, сами же эту историю и уничтожили. Старого Мариуполя больше нет. Его разбомбила российская авиация и разнесли российские танки", - написал он.

Местные жители на видео рассказывают, что оккупанты целенаправленно уничтожали город.

"Дома изумительные, постройки 19-го века, это сама история нашего Мариуполя. Эта история превратилась в руины. Мама увидела сквозь пожар два танка, которые просто стреляли по домам...", - рассказала на видео.

Как известно, российские террористы частично контролируют украинскиу Мариуполь. Недавно главарь боевиков "ДНР" Пушилин даже заявил о намерениях сделать уничтоженный Мариуполь "курортом".

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