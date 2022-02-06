За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, в результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно – ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Березового российско-оккупационные войска совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Читайте такжеНа Донбассе оккупанты обстреляли окрестности города, есть раненыйНапомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Власти РФ поддержали боевиков, на восток Украины вторглись российские войска.
Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения, стороны договаривались о прекращении огня. Украинская сторона не раз сообщала, что боевики нарушали "тишину".
В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения. По его словам, документ был подписан "под дулом".