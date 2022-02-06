Противник, в частности, использовал против защитников Украины ручные противотанковые гранатометы.

За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, в результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно – ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Березового российско-оккупационные войска совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе оккупанты обстреляли окрестности города, есть раненыйНапомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Власти РФ поддержали боевиков, на восток Украины вторглись российские войска.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения, стороны договаривались о прекращении огня. Украинская сторона не раз сообщала, что боевики нарушали "тишину".

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения. По его словам, документ был подписан "под дулом".

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