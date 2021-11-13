После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение, его состояние удовлетворительное.

Сегодня на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" ВСУ.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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С начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, в сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе ООС.

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Автор: Тамара Отовская