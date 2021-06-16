Обстоятельства гибели военнослужащего пока неизвестны.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Роман Галуха.

Об этом говорится в сообщении Рава-Русской городской территориальной громады в Facebook.

"Сегодня в зоне проведения боевых действий (ООС) погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г. р», - говорится в сообщении.

В громаде выражают соболезнования матери, сестрам и близким погибшего в связи с трагедией.

Читайте такжеВ СНБО назвали две мешающие вступлению Украины в НАТО проблемы

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки, 15 июня, шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Враг открывал огонь в районе населенных пунктов Новгородское, Южное, Невельськое, Новотошковское, Пески. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров