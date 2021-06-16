На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Роман Галуха.
Об этом говорится в сообщении Рава-Русской городской территориальной громады в Facebook.
"Сегодня в зоне проведения боевых действий (ООС) погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г. р», - говорится в сообщении.
В громаде выражают соболезнования матери, сестрам и близким погибшего в связи с трагедией.
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Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки, 15 июня, шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Враг открывал огонь в районе населенных пунктов Новгородское, Южное, Невельськое, Новотошковское, Пески. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили.
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