Гаубицу и бронетранспортер оккупанты разместили в Луганской области.

Боевики размещают военную технику в жилых районах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты разместили гаубицу "Лягушка" 122-го калибра в одном из жилых районах Луганска.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - указано в сообщении.

Читайте такжеБоец ВСУ умер во время сопровождения на родину тела погибшего на Донбассе побратимаКроме того, члены СММ ОБСЕ заметили признаки военного присутствие военного типа в зоне безопасности, а именно боевики разместили один бронетранспортер. Отмечается, что в Брянке Луганской области наблюдатели заметили БТР-80, который боевики разместили в жилом районе.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.

На направлении населенного пункта Болотенное один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. На направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово оккупанты использовали еще два беспилотника.

Автор: Анастасия Горбачева